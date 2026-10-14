Гайана готовится экспортировать более 1 млн баррелей нефти в сутки — OilPrice

Гайана в декабре 2026 года может впервые превысить отметку в 1 млн баррелей экспорта сырой нефти в сутки. Предварительный график загрузок предусматривает отгрузку 33 млн баррелей в течение месяца, что эквивалентно примерно 1,06 млн баррелей в сутки, сообщает OilPrice со ссылкой на Bloomberg.

Новый сорт Uaru

Первая отгрузка нового сорта нефти Uaru запланирована на 11–12 декабря. Общий объем его экспорта в течение месяца, по предварительным данным, должен составить 4 млн баррелей.

Коммерческая добыча нефти в стране началась в декабре 2019 года в рамках проекта Liza Phase 1 на морском блоке Stabroek, где ExxonMobil открыла значительные запасы углеводородов в 2015 году. Тогда плавучее судно для добычи, хранения и отгрузки нефти Liza Destiny было рассчитано на 120 тыс. баррелей в сутки.

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В феврале 2022 года ExxonMobil ввела в эксплуатацию судно Liza Unity, которое добавило около 220 тыс. баррелей суточной мощности. В ноябре 2023 года для проекта Payara прибыло судно Prosperity, а в августе 2025 года — ONE GUYANA для проекта Yellowtail с дополнительной мощностью 250 тыс. баррелей в сутки. В ноябре 2025 года ExxonMobil сообщила, что добыча в стране достигла 900 тыс. баррелей в сутки.

Дальнейшее расширение

Проект Uaru стоимостью 12,7 млрд долларов предусматривает использование судна Errea Wittu, которое прибыло к побережью Гайаны в августе 2026 года. Его производственная мощность составляет 250 тыс. баррелей в сутки, а емкость хранилища — примерно 2 млн баррелей.

Следующий проект Whiptail должен начать работу в конце 2027 года и добавить 250 тыс. баррелей суточной мощности. Проект Hammerhead, окончательное инвестиционное решение по которому было принято в сентябре 2025 года, планируют запустить в 2029 году с мощностью 150 тыс. баррелей в сутки. ExxonMobil также развивает проект Longtail, запуск которого запланирован на 2030 год. Совокупная установленная мощность восьми проектов может достичь около 1,7 млн баррелей в сутки к 2030 году.

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