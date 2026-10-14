Южноафриканская государственная энергетическая компания Eskom начала отбор стратегического партнера для реализации гидроаккумулирующего проекта Tubatse мощностью 1,5 ГВт в провинции Лимпопо. Как сообщает TimesLIVE, объект должен стать крупнейшей программой хранения энергии в ЮАР.

Отбор партнера и параметры станции

Запрос на квалификацию является первым этапом конкурентного отбора. Eskom ищет партнера с финансовыми ресурсами, технической экспертизой, опытом разработки таких проектов и готовностью к долгосрочному участию.

Предлагаемая станция должна обеспечивать около 21 ГВт·ч накопленной энергии благодаря четырем реверсивным насосно-турбинным агрегатам. При полной мощности она сможет генерировать электроэнергию до 14 часов. Система будет накапливать избыточную электроэнергию при низком спросе и отдавать ее в сеть в часы пикового потребления, когда снижается выработка ветровой и солнечной энергии или сеть испытывает нагрузку.

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Интеграция возобновляемой энергетики

Проект является флагманской инициативой Eskom Green — выделенной дочерней компании Eskom в сфере возобновляемой энергетики. Генеральный директор Eskom Дэн Марокане заявил, что долгосрочное хранение энергии необходимо для поддержания надежности энергосистемы по мере роста доли возобновляемой генерации.

Eskom Green ставит цель достичь мощности до 6 ГВт к 2030 году, расширить портфель чистой энергетики до 21 ГВт к 2035 году и до 32 ГВт к 2040 году. Эти планы предусматривают 5 ГВт гидроэнергетических и гидроаккумулирующих мощностей.

По данным Eskom, для Tubatse уже обеспечен земельный участок и получено экологическое разрешение, а технические исследования и проектирование подъездных дорог находятся на продвинутой стадии. Также продвинулись исследования по присоединению к сети, а Министерство водных ресурсов и санитарии ЮАР подтвердило наличие воды из плотины De Hoop. Проект внесен в перечень 12 национальных приоритетных инфраструктурных проектов страны.

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