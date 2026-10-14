南非国有能源公司Eskom已启动战略合作伙伴遴选，以实施位于林波波省、装机容量为1.5吉瓦的Tubatse抽水蓄能项目。正如TimesLIVE报道，该设施有望成为南非最大的储能项目。

合作伙伴遴选及电站参数

资格预审邀请是竞争性遴选的第一阶段。Eskom正在寻找拥有财务资源、技术专长、开发此类项目经验并愿意长期参与的合作伙伴。

拟建电站将通过四台可逆式水泵水轮机组提供约21吉瓦时的储能。在满负荷下，该电站能够发电长达14小时。该系统将在需求较低时储存多余电力，并在用电高峰时段向电网输电，届时风能和太阳能发电量下降，或电网承受负荷。

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可再生能源整合

该项目是Eskom Green的旗舰倡议。Eskom Green是Eskom在可再生能源领域独立设立的子公司。Eskom首席执行官丹·马罗卡内表示，随着可再生能源发电占比增长，长时储能对于维持电力系统可靠性至关重要。

Eskom Green的目标是到2030年实现最高6吉瓦的装机容量，到2035年将清洁能源组合扩大至21吉瓦，并到2040年扩大至32吉瓦。这些计划包括5吉瓦的水电和抽水蓄能容量。

据Eskom称，Tubatse项目的土地已落实并已获得环境许可，技术研究和进场道路设计处于高级阶段。并网研究也取得进展，南非水资源与卫生部确认De Hoop大坝具备供水条件。该项目已被列入该国12个国家优先基础设施项目名单。

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