Południowoafrykańska państwowa spółka energetyczna Eskom rozpoczęła wybór strategicznego partnera do realizacji projektu elektrowni szczytowo-pompowej Tubatse o mocy 1,5 GW w prowincji Limpopo. Jak informuje TimesLIVE, obiekt ma stać się największym programem magazynowania energii w RPA.

Wybór partnera i parametry elektrowni

Zapytanie o kwalifikację jest pierwszym etapem konkurencyjnego postępowania wyborczego. Eskom poszukuje partnera dysponującego zasobami finansowymi, wiedzą techniczną, doświadczeniem w realizacji takich projektów oraz gotowością do długoterminowego udziału.

Proponowana elektrownia ma zapewniać około 21 GWh zgromadzonej energii dzięki czterem odwracalnym zespołom pompowo-turbinowym. Przy pełnej mocy będzie mogła wytwarzać energię elektryczną przez maksymalnie 14 godzin. System będzie magazynował nadwyżki energii elektrycznej przy niskim popycie i oddawał je do sieci w godzinach szczytowego zużycia, gdy spada produkcja energii wiatrowej i słonecznej lub sieć jest obciążona.

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Integracja energii odnawialnej

Projekt jest flagową inicjatywą Eskom Green, wydzielonej spółki zależnej Eskom działającej w sektorze energii odnawialnej. Dyrektor generalny Eskom Dan Marokane oświadczył, że długoterminowe magazynowanie energii jest niezbędne dla utrzymania niezawodności systemu energetycznego wraz ze wzrostem udziału generacji odnawialnej.

Eskom Green zamierza osiągnąć moc do 6 GW do 2030 roku, rozszerzyć portfel czystej energii do 21 GW do 2035 roku oraz do 32 GW do 2040 roku. Plany te obejmują 5 GW mocy hydroenergetycznych i szczytowo-pompowych.

Według Eskom dla Tubatse zabezpieczono już działkę i uzyskano zgodę środowiskową, a badania techniczne oraz projektowanie dróg dojazdowych są na zaawansowanym etapie. Postąpiły również badania dotyczące przyłączenia do sieci, a południowoafrykańskie Ministerstwo Zasobów Wodnych i Sanitacji potwierdziło dostępność wody z zapory De Hoop. Projekt wpisano na krajową listę 12 priorytetowych projektów infrastrukturalnych.

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