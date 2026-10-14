圭亚那可能在2026年12月首次超过日出口100万桶原油的门槛。初步装船计划显示，当月将装运3300万桶，相当于日均约106万桶，OilPrice报道，并援引彭博社消息。

新的Uaru油种

新油种Uaru的首次装运计划于12月11日至12日进行。初步数据显示，其当月出口总量预计将达到400万桶。

该国的商业石油生产于2019年12月启动，属于海上Stabroek区块Liza Phase 1项目的一部分。埃克森美孚于2015年在该区块发现了大量油气储量。当时，用于石油生产、储存和卸载的浮式船舶Liza Destiny设计产能为每日12万桶。

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2022年2月，埃克森美孚投用Liza Unity船舶，增加了约每日22万桶的产能。2023年11月，Prosperity船舶抵达Payara项目；2025年8月，ONE GUYANA船舶抵达Yellowtail项目，新增日产能25万桶。2025年11月，埃克森美孚表示，该国石油产量已达到每日90万桶。

进一步扩张

价值127亿美元的Uaru项目计划使用Errea Wittu船舶，该船于2026年8月抵达圭亚那近海。其生产能力为每日25万桶，储存容量约为200万桶。

下一个Whiptail项目预计将于2027年底开始运营，并增加每日25万桶产能。Hammerhead项目已于2025年9月作出最终投资决定，计划于2029年投产，产能为每日15万桶。埃克森美孚还在开发Longtail项目，计划于2030年启动。到2030年，八个项目的总装机产能可能达到每日约170万桶。

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