Gujana może po raz pierwszy przekroczyć poziom 1 mln baryłek eksportu ropy naftowej dziennie w grudniu 2026 roku. Wstępny harmonogram załadunków zakłada wysyłkę 33 mln baryłek w ciągu miesiąca, co odpowiada około 1,06 mln baryłek dziennie, informuje OilPrice, powołując się na Bloomberg.

Nowy gatunek Uaru

Pierwsza wysyłka nowego gatunku ropy Uaru jest zaplanowana na 11–12 grudnia. Łączny wolumen jego eksportu w ciągu miesiąca ma według wstępnych danych wynieść 4 mln baryłek.

Komercyjne wydobycie ropy w kraju rozpoczęło się w grudniu 2019 roku w ramach projektu Liza Phase 1 na morskim bloku Stabroek, gdzie ExxonMobil odkrył znaczące zasoby węglowodorów w 2015 roku. Wówczas pływająca jednostka do wydobycia, magazynowania i przeładunku ropy Liza Destiny była zaprojektowana na 120 tys. baryłek dziennie.

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W lutym 2022 roku ExxonMobil uruchomił jednostkę Liza Unity, która dodała około 220 tys. baryłek dziennej mocy. W listopadzie 2023 roku do projektu Payara przybyła jednostka Prosperity, a w sierpniu 2025 roku — ONE GUYANA dla projektu Yellowtail, o dodatkowej mocy 250 tys. baryłek dziennie. W listopadzie 2025 roku ExxonMobil poinformował, że wydobycie w kraju osiągnęło 900 tys. baryłek dziennie.

Dalsza rozbudowa

Projekt Uaru o wartości 12,7 mld dolarów zakłada wykorzystanie jednostki Errea Wittu, która przybyła u wybrzeży Gujany w sierpniu 2026 roku. Jej zdolność produkcyjna wynosi 250 tys. baryłek dziennie, a pojemność magazynowa — około 2 mln baryłek.

Kolejny projekt, Whiptail, ma rozpocząć działalność pod koniec 2027 roku i dodać 250 tys. baryłek dziennej mocy. Projekt Hammerhead, w sprawie którego ostateczną decyzję inwestycyjną podjęto we wrześniu 2025 roku, planuje się uruchomić w 2029 roku z mocą 150 tys. baryłek dziennie. ExxonMobil rozwija również projekt Longtail, którego uruchomienie zaplanowano na 2030 rok. Łączna zainstalowana moc ośmiu projektów może osiągnąć około 1,7 mln baryłek dziennie do 2030 roku.

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