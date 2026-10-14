Saudi Aramco ogłosiła w Arabii Saudyjskiej zamiar zwiększenia sprzedaży gazu do 2030 roku o 80% w porównaniu z poziomami z lat 2020 i 2021. Cel ten podczas kongresu energetycznego WPC w Rijadzie przedstawił wiceprezes wykonawczy firmy ds. gazu Abdulkarim al-Ghamdi, informuje Asharq Al-Awsat.

Nowe obiekty gazowe

Według al-Ghamdiego Saudi Aramco zamierza zbudować i uruchomić od sześciu do siedmiu obiektów w sektorze gazu i gazu skroplonego w latach 2025–2027. Arabia Saudyjska rozbudowuje moce produkcyjne i infrastrukturę sektora gazowego w związku z rosnącym popytem na gaz i jego rolą w bilansie energetycznym.

Przedstawiciel firmy zaznaczył, że aktywa wydobycia ropy naftowej i możliwości eksportowe kraju są rozmieszczone w różnych częściach królestwa. Jak stwierdził, wzmacnia to zdolność reagowania na zakłócenia i nieprzewidziane okoliczności. Wskazał również na rozbudowaną sieć gazową, w tym system Master Gas System, który rozciąga się na tysiące kilometrów ze wschodu na zachód kraju.

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Lokalizacja dostaw

Al-Ghamdi poinformował, że ponad 90% materiałów, których Aramco potrzebowała podczas zakłóceń związanych ze światowymi konfliktami, firma pozyskiwała od lokalnych dostawców. Aramco opiera się również na partnerstwach wokół szeregu aktywów i obiektów, w tym rafinerii ropy naftowej i sieci rurociągów.

Jego zdaniem odporność sektora energetycznego polega nie tylko na reagowaniu na kryzysy, lecz także na wcześniejszym prognozowaniu możliwych zakłóceń, ochronie aktywów, geograficznej dywersyfikacji ich lokalizacji oraz zapewnieniu działania w szczególnych warunkach. Firma wykorzystuje zintegrowane systemy operacyjne, wzajemnie powiązane łańcuchy dostaw oraz rozwiązania do analizy danych, aby chronić obiekty i zmniejszać ryzyko zakłóceń operacyjnych.

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