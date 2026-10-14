QatarEnergy привлекла $3 млрд у банков Китая — OilPrice

Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy привлекла пятилетний кредит на 3 млрд долларов США от четырех китайских банков, сообщает OilPrice. Издание называет его крупнейшим корпоративным кредитом для катарской государственной структуры, который был предоставлен исключительно китайскими кредиторами.

Условия кредита

По данным OilPrice со ссылкой на анализ Bloomberg, пятилетний синдицированный кредит профинансировали Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China и China Construction Bank (Asia). Ставка по займу составляет 50 базисных пунктов сверх обеспеченной ставки овернайт-финансирования SOFR в США.

OilPrice также сообщает, что китайское кредитование заемщиков в странах Персидского залива, без учета двусторонних займов, в прошлом году выросло более чем в пять раз — до рекордных 11,5 млрд долларов США.

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Расширение LNG-мощностей

Отдельно издание утверждает, что удары Ирана 18 и 19 марта повредили два технологических комплекса по сжижению газа в промышленном городе Рас-Лаффан, а также завод Pearl GTL компании Shell. По данным OilPrice, это вывело из строя 17% экспортных LNG-мощностей Катара, или 12,8 млн тонн в год.

Как пишет OilPrice, QatarEnergy ускоряет проект North Field East. Он предусматривает четыре новые линии по сжижению газа на North Field East и две на North Field South, каждая мощностью 8 млн тонн в год. В совокупности они должны добавить 48 млн тонн годового производства LNG к 2029 году.

Компания также объявляла о проектах North Field West, которые должны увеличить производство LNG с 77 млн до 142 млн тонн в год к концу десятилетия. OilPrice отмечает, что первая линия North Field East, по отдельным сообщениям, может начать работу уже в следующем месяце, тогда как ранее глава QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби называл ориентиром первую половину 2027 года.

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