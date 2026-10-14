QatarEnergy从中国银行获得30亿美元融资——OilPrice

据OilPrice报道，卡塔尔国有能源公司QatarEnergy从四家中国银行获得了一笔为期五年、金额为30亿美元的贷款。该媒体称，这是卡塔尔国有实体获得的、完全由中国贷款机构提供的最大一笔企业贷款。

贷款条件

OilPrice援引彭博社的分析称，这笔五年期银团贷款由中国银行、中国工商银行、中国农业银行和中国建设银行（亚洲）提供融资。该贷款利率较美国担保隔夜融资利率SOFR高50个基点。

OilPrice还报道称，不计双边贷款，中国对波斯湾国家借款人的贷款去年增长超过五倍，达到创纪录的115亿美元。

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LNG产能扩张

该媒体另称，伊朗于3月18日和19日发动的袭击损坏了拉斯拉凡工业城的两套天然气液化工艺装置，以及壳牌公司的Pearl GTL工厂。OilPrice称，这导致卡塔尔17%的LNG出口产能停运，即每年1280万吨。

OilPrice写道，QatarEnergy正在加快North Field East项目。该项目包括在North Field East建设四条新的天然气液化生产线，并在North Field South建设两条，每条年产能为800万吨。到2029年，这些生产线合计将新增4800万吨LNG年产量。

该公司还宣布了North Field West项目，计划在本十年结束前将LNG产量从每年7700万吨提高至1.42亿吨。OilPrice指出，据另有报道，North Field East的首条生产线最早可能于下个月开始运营；而QatarEnergy负责人Saad Sherida al-Kaabi此前将2027年上半年定为目标时间。

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