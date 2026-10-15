美国总统唐纳德·特朗普的政府正在考虑放松对所谓影子船队船只的制裁，以降低运输石油和石油产品的创纪录高位运费。据一名美国官员透露，这些是曾运输来自俄罗斯联邦——侵略国——伊朗和委内瑞拉货物的油轮，《耶路撒冷邮报》报道。

运输未受制裁的石油

该报消息人士称，华盛顿正在讨论一种方案，即此前受制裁的船只可以运输不受美国制裁涵盖的石油和石油产品。这不适用于受到限制措施约束的俄罗斯和伊朗石油。

这一潜在决定的目标是增加来自波斯湾地区的原油和石油产品供应。该官员表示，希望使用此类油轮的公司将必须向美国财政部申请许可。

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高运费

根据研究机构Energy Aspects的数据，美国能源部长克里斯·赖特在向利雅得世界石油大会发表的视频讲话中表示，政府正因创纪录的运费讨论放松对影子船队的限制。分析人士指出，高运输成本正在限制对美国石油的需求。

油轮运费在伊朗战争和俄罗斯对乌克兰的侵略背景下上涨。这也促使亚洲炼油厂从中东和拉丁美洲寻找替代供应。

Energy Aspects认为，放松制裁不太可能显著降低运费，因为过去三个月中，大多数因与俄罗斯或委内瑞拉存在关联而受制裁的油轮仍在运营。同时，这一决定可能使少量额外船只能够用于穿越伊朗与阿曼之间霍尔木兹海峡的航行。航运业消息人士还指出，保险公司仍将必须遵守欧盟和英国的规定。

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