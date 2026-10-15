Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa rozważa możliwość złagodzenia sankcji wobec statków tak zwanej floty cieni, aby obniżyć rekordowo wysokie stawki frachtowe za transport ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Chodzi o tankowce, które przewoziły ładunki z Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — Iranu i Wenezueli, informuje Jerusalem Post, powołując się na amerykańskiego urzędnika.

Transport ropy nieobjętej sankcjami

Według rozmówcy publikacji w Waszyngtonie omawiany jest wariant, zgodnie z którym wcześniej objęte sankcjami statki mogłyby transportować ropę naftową i produkty ropopochodne nieobjęte sankcjami USA. Nie dotyczyłoby to rosyjskiej i irańskiej ropy, wobec których obowiązują środki ograniczające.

Celem potencjalnej decyzji jest zwiększenie dostaw ropy naftowej i produktów ropopochodnych z regionu Zatoki Perskiej. Firmy, które zechcą korzystać z takich tankowców, będą musiały zwrócić się do Departamentu Skarbu USA o zezwolenie, zaznaczył urzędnik.

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Wysokie stawki frachtowe

Według danych grupy badawczej Energy Aspects, amerykański minister energii Chris Wright w wystąpieniu wideo do Światowego Kongresu Naftowego w Rijadzie powiedział, że administracja omawia złagodzenie ograniczeń dla floty cieni z powodu rekordowych stawek frachtowych. Analitycy zauważyli, że wysokie koszty transportu ograniczają popyt na amerykańską ropę.

Stawki frachtowe dla tankowców wzrosły w związku z wojnami w Iranie i rosyjską agresją przeciwko Ukrainie. Skłoniło to również azjatyckie rafinerie do poszukiwania alternatywnych dostaw z Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej.

Energy Aspects uważa, że złagodzenie sankcji raczej nie obniży znacząco stawek frachtowych, ponieważ większość tankowców objętych sankcjami z powodu powiązań z Rosją lub Wenezuelą nadal działała w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Jednocześnie decyzja mogłaby umożliwić zaangażowanie niewielkiej liczby dodatkowych statków do rejsów przez Cieśninę Ormuz między Iranem a Omanem. Źródła w branży morskiej zaznaczyły również, że firmy ubezpieczeniowe nadal będą zobowiązane do przestrzegania zasad Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

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