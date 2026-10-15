Departament Energii USA ogłosił prywatne inwestycje o wartości 100 mld dolarów w utworzenie Paducah American Energy Hub na terenie byłego zakładu wzbogacania uranu w zachodniej części stanu Kentucky. Projekt przewiduje budowę kampusu dla sztucznej inteligencji i obliczeń wysokiej wydajności, informuje OilPrice.

Centrum danych i nowe moce energetyczne

Brookfield Asset Management ma zbudować centrum danych dla AI i obliczeń wysokiej wydajności o mocy 1,8 GW. NextEra Energy będzie odpowiadać za stworzenie 2 GW generacji gazowej oraz systemów magazynowania energii o mocy 2,6 GW.

Etapowe uruchamianie hubu zaplanowano do 2032 roku. Oczekuje się, że budowa zapewni około 8 tys. miejsc pracy, a po uruchomieniu obiektu powstanie około 600 stałych miejsc pracy przy obsłudze kompleksu.

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Zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną

Według informacji publikacji kompleks będzie działał na wydzielonych źródłach energii elektrycznej. Nadwyżki energii planuje się dostarczać do regionalnej sieci, aby uniknąć wzrostu rachunków za media dla lokalnych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

W centrum danych przewidziano również zamknięty system chłodzenia, który będzie stale cyrkulować wodę i ma ograniczyć jej zewnętrzne zużycie. Poprzedni obiekt na tym terenie — Paducah Gaseous Diffusion Plant z czasów zimnej wojny — zaprojektowano z możliwością poboru do 30 mln galonów wody dziennie z rzeki Ohio.

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