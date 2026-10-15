В США объявили об ИИ-энергохабе за $100 млрд в Кентукки — OilPrice

Министерство энергетики США объявило о частных инвестициях в размере $100 млрд в создание Paducah American Energy Hub на территории бывшего предприятия по обогащению урана на западе штата Кентукки. Проект предусматривает строительство кампуса для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, сообщает OilPrice.

Дата-центр и новые энергетические мощности

Brookfield Asset Management должна построить дата-центр для ИИ и высокопроизводительных вычислений мощностью 1,8 ГВт. NextEra Energy будет отвечать за создание 2 ГВт газовой генерации и систем накопления энергии мощностью 2,6 ГВт.

Поэтапное развертывание хаба запланировано до 2032 года. Ожидается, что строительство обеспечит примерно 8 тысяч рабочих мест, а после запуска объекта будет создано около 600 постоянных рабочих мест для эксплуатации комплекса.

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Водоснабжение и электроснабжение

По информации издания, комплекс будет работать на выделенных источниках электроэнергии. Излишки электричества планируют поставлять в региональную сеть, чтобы избежать роста счетов за коммунальные услуги для местных домохозяйств и предприятий.

В дата-центре также предусмотрена замкнутая система охлаждения, которая будет постоянно циркулировать воду и должна сократить ее внешнее потребление. Предыдущий объект на этой территории — Paducah Gaseous Diffusion Plant времен холодной войны — проектировали с возможностью забора до 30 млн галлонов воды в сутки из реки Огайо.

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