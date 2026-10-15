美国宣布将在肯塔基州建设1000亿美元AI能源中心——OilPrice

美国能源部宣布，将在肯塔基州西部一处前铀浓缩设施所在地投入1000亿美元私人投资，建设Paducah American Energy Hub。该项目 предусматривает建设一个用于人工智能和高性能计算的园区，OilPrice报道。

数据中心和新增能源容量

Brookfield Asset Management将建设一座容量为1.8吉瓦、用于AI和高性能计算的数据中心。NextEra Energy将负责建设2吉瓦燃气发电设施以及容量为2.6吉瓦的储能系统。

该中心计划分阶段部署至2032年。预计建设将提供约8000个就业岗位，设施投入运营后，将创造约600个负责综合设施运营的永久性岗位。

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供水和供电

据该媒体报道，该综合设施将使用专用电力来源。计划将剩余电力输送至区域电网，以避免当地家庭和企业的公用事业账单上涨。

数据中心还将配备闭环冷却系统，持续循环用水，并旨在减少外部用水量。该地点此前的设施——冷战时期的Paducah Gaseous Diffusion Plant——在设计时具备每天从俄亥俄河取水最多3000万加仑的能力。

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