Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность смягчить санкции в отношении судов так называемого теневого флота, чтобы снизить рекордно высокие ставки фрахта на перевозку нефти и нефтепродуктов. Речь идет о танкерах, перевозивших грузы из Российской Федерации — государства-агрессора, Ирана и Венесуэлы, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на американского чиновника.

Перевозка неподсанкционной нефти

По словам собеседника издания, в Вашингтоне обсуждают вариант, при котором ранее подсанкционные суда могли бы перевозить нефть и нефтепродукты, не охваченные санкциями США. Это не касалось бы российской и иранской нефти, в отношении которых действуют ограничительные меры.

Цель потенциального решения — увеличить объемы поставок сырой нефти и нефтепродуктов из региона Персидского залива. Компаниям, которые захотят использовать такие танкеры, придется обращаться в Министерство финансов США за разрешением, отметил чиновник.

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Высокие ставки фрахта

По данным исследовательской группы Energy Aspects, министр энергетики США Крис Райт в видеообращении к Всемирному нефтяному конгрессу в Эр-Рияде заявил, что администрация обсуждает смягчение ограничений для теневого флота из-за рекордных ставок фрахта. Аналитики отметили, что высокие расходы на перевозку ограничивают спрос на американскую нефть.

Ставки фрахта танкеров выросли на фоне войн в Иране и российской агрессии против Украины. Это также побудило азиатские нефтеперерабатывающие заводы искать альтернативные поставки с Ближнего Востока и из Латинской Америки.

Energy Aspects считает, что смягчение санкций вряд ли существенно снизит ставки фрахта, поскольку большинство танкеров, попавших под санкции из-за связей с Россией или Венесуэлой, продолжали работать в течение последних трех месяцев. В то же время решение могло бы позволить привлечь небольшое число дополнительных судов для рейсов через Ормузский пролив между Ираном и Оманом. Источники в морской отрасли также отметили, что страховые компании все равно будут обязаны соблюдать правила Европейского Союза и Великобритании.

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