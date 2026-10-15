澳大利亚维多利亚州政府已为Warracknabeal Energy Park项目提供州级层面最后一项必要批准。该项目是在该州西部建设一座拥有219台风机的风电场。该项目现须接受联邦环境部长的最终审查，ABC News报道。

项目规模

维多利亚州规划部长索尼娅·基尔肯尼在环境影响报告获批五个月后，批准了Warracknabeal Energy Park。WestWind Energy计划在沃拉克尼比尔以西、霍舍姆以北的2.6万公顷农田上部署风机，距离墨尔本西北方向超过300公里。

该项目还计划安装两套容量各为300兆瓦的储能系统。根据开发商的估算，这座能源园区将拥有1.5吉瓦的可再生能源装机容量，足以为120万户家庭供电。如获实施，它将成为南半球最大的风电场，超过吉朗附近拥有215台风机、装机容量为1.33吉瓦的Golden Plains Wind Farm。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

社区反馈

在始于2024年的环境影响评估程序中，当局收到了社区提交的70份意见。其中30份总体上积极评价了社会影响、就业岗位、社区发展、可持续发展和人口增长。数量相近的参与者则对景观外观、住房及员工住宿压力，以及对动植物群可能造成的影响表示担忧。

预计该项目在建设阶段将创造约950个就业岗位。农民克雷格·亨德森的土地计划安装风机，他称该风电场对沃拉克尼比尔是积极的，该镇人口在过去数十年间一直在减少。他还指出，该镇可从为员工提供的住房及其他基础设施中获得长期收益。

关注我们在