Власти австралийского штата Виктория предоставили последнее необходимое на уровне штата согласование для проекта Warracknabeal Energy Park — ветропарка с 219 турбинами на западе штата. Теперь проект должен пройти финальную проверку федерального министра окружающей среды, сообщает ABC News.

Масштаб проекта

Министр планирования Виктории Соня Килкенни одобрила Warracknabeal Energy Park через пять месяцев после утверждения отчёта о воздействии на окружающую среду. Компания WestWind Energy планирует разместить турбины на 26 тысячах гектаров сельскохозяйственных угодий к западу от Уорракнибила и к северу от Хоршема — более чем в 300 километрах к северо-западу от Мельбурна.

Проект также предусматривает установку двух систем накопления энергии мощностью по 300 мегаватт. По оценке девелопера, энергопарк будет иметь мощность 1,5 гигаватта возобновляемой энергии, которой хватит для обеспечения 1,2 миллиона домохозяйств. В случае реализации он станет крупнейшим ветропарком Южного полушария, превзойдя Golden Plains Wind Farm возле Джилонга с 215 турбинами и мощностью 1,33 гигаватта.

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Отзывы сообщества

В ходе процедуры оценки воздействия на окружающую среду, начавшейся в 2024 году, власти получили 70 отзывов от сообщества. Тридцать из них в целом положительно оценивали социальное воздействие, рабочие места, развитие сообщества, устойчивое развитие и прирост населения. Схожее число участников выразило обеспокоенность внешним видом ландшафта, нагрузкой на жильё и размещением работников, а также возможным воздействием на флору и фауну.

Ожидается, что на этапе строительства проект создаст около 950 рабочих мест. Фермер Крейг Хендерсон, на чьей земле планируют установить турбины, назвал ветропарк положительным для Уорракнибила, население которого сокращалось в последние десятилетия. Он также отметил, что город мог бы получить долгосрочную выгоду от жилья и другой инфраструктуры для работников.

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