Władze australijskiego stanu Wiktoria wydały ostatnią wymaganą na szczeblu stanowym zgodę dla projektu Warracknabeal Energy Park — farmy wiatrowej z 219 turbinami na zachodzie stanu. Projekt musi teraz przejść ostateczną ocenę federalnego ministra środowiska, poinformował ABC News.

Skala projektu

Ministerka planowania Wiktorii Sonya Kilkenny zatwierdziła Warracknabeal Energy Park pięć miesięcy po zaakceptowaniu raportu dotyczącego oddziaływania na środowisko. Firma WestWind Energy planuje rozmieścić turbiny na 26 tysiącach hektarów gruntów rolnych na zachód od Warracknabeal i na północ od Horsham — ponad 300 kilometrów na północny zachód od Melbourne.

Projekt przewiduje również instalację dwóch systemów magazynowania energii o mocy po 300 megawatów. Według szacunków dewelopera park energetyczny będzie miał 1,5 gigawata mocy energii odnawialnej, co wystarczy do zasilenia 1,2 miliona gospodarstw domowych. Jeśli zostanie zrealizowany, stanie się największą farmą wiatrową na półkuli południowej, wyprzedzając Golden Plains Wind Farm w pobliżu Geelong, która ma 215 turbin i moc 1,33 gigawata.

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Opinie społeczności

Podczas procedury oceny oddziaływania na środowisko, która rozpoczęła się w 2024 roku, władze otrzymały 70 opinii od społeczności. Trzydzieści z nich ogólnie pozytywnie oceniało wpływ społeczny, miejsca pracy, rozwój społeczności, zrównoważony rozwój i wzrost liczby ludności. Podobna liczba uczestników wyraziła obawy dotyczące wyglądu krajobrazu, obciążenia mieszkalnictwa i zakwaterowania pracowników, a także możliwego wpływu na florę i faunę.

Oczekuje się, że projekt stworzy około 950 miejsc pracy na etapie budowy. Rolnik Craig Henderson, na którego ziemi planowane jest zainstalowanie turbin, nazwał farmę wiatrową pozytywnym przedsięwzięciem dla Warracknabeal, którego liczba ludności zmniejszała się w ostatnich dekadach. Zauważył również, że miasto mogłoby odnieść długoterminowe korzyści z mieszkań i innej infrastruktury dla pracowników.

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