英国推迟对Jackdaw和Rosebank项目作出决定——OilPrice

英国对在阿伯丁附近北海Jackdaw天然气田和Rosebank油田进一步钻探发放许可的决定被推迟。首相安迪·伯纳姆将延期归因于政府程序和漫长的官僚协调，OilPrice报道。

预计将在未来几周内作出决定

预计能源大臣米娅塔·范布勒将在数周内就这些项目作出决定。有关两个地点钻探的咨询已于8月结束。她必须考虑这些项目对经济增长的潜在影响以及该国的环境承诺。

此前的保守党政府已批准开发Rosebank和Jackdaw。与此同时，工党在2024年竞选期间表示，不会发放新的石油和天然气开采许可证。据该媒体报道，苏格兰法院于2024年以环境理由阻止了两个油气田的作业。

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企业立场与经济评估

这些项目的主要运营商预计将是壳牌和挪威国家石油公司。挪威国家石油公司首席执行官安德斯·奥佩达尔表示，拒绝发放许可将对英国的投资吸引力造成“重大打击”。他称，壳牌与挪威国家石油公司的合资企业Adura已满足审批程序中提出的所有要求。

行业代表表示，如果获得许可，Jackdaw最早可于今年冬季开始生产，因为大部分基础设施已准备就绪。根据Adura委托Public First编制的报告，两个项目可在2026年至2035年间为英国经济增加350亿英镑的增加值。研究作者还估计，未来十年潜在的额外税收收入将达到121亿英镑。

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