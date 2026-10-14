W Wielkiej Brytanii opóźnia się decyzja w sprawie wydania zezwoleń na dalsze odwierty na gazowym złożu Jackdaw i naftowym złożu Rosebank na Morzu Północnym w pobliżu Aberdeen. Premier Andy Burnham wyjaśnił odroczenie procedurami rządowymi i długotrwałymi uzgodnieniami biurokratycznymi, informuje OilPrice.

Decyzja jest oczekiwana w najbliższych tygodniach

Ministra energii Miatta Fahnbulle ma podjąć decyzję w sprawie projektów w ciągu kilku tygodni. Konsultacje dotyczące odwiertów w obu lokalizacjach zakończyły się w sierpniu. Musi ona uwzględnić potencjalny wpływ projektów na wzrost gospodarczy oraz zobowiązania środowiskowe kraju.

Poprzedni konserwatywny rząd już zatwierdził zagospodarowanie Rosebank i Jackdaw. Jednocześnie Partia Pracy podczas kampanii wyborczej w 2024 roku deklarowała, że nie będzie wydawać nowych licencji na wydobycie ropy i gazu. Według publikacji szkockie sądy w 2024 roku zablokowały prace na obu złożach z powodów środowiskowych.

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Stanowisko firm i oceny gospodarcze

Głównymi operatorami projektów mają być Shell i Equinor. Dyrektor generalny Equinor Anders Opedal oświadczył, że odmowa wydania zezwoleń byłaby „znaczącym ciosem” dla atrakcyjności inwestycyjnej Wielkiej Brytanii. Jak powiedział, Adura, wspólne przedsięwzięcie Shell i Equinor, spełniło wszystkie wymogi postawione w ramach procedury zatwierdzania.

Przedstawiciele branży oświadczyli, że Jackdaw może rozpocząć wydobycie już tej zimy, jeśli otrzyma zezwolenie, ponieważ znaczna część infrastruktury jest już gotowa. Zgodnie z raportem Public First, zleconym przez Adura, oba projekty mogą dodać do gospodarki Wielkiej Brytanii 35 mld funtów wartości dodanej brutto w latach 2026–2035. Autorzy badania szacują również potencjalne dodatkowe wpływy podatkowe na 12,1 mld funtów w ciągu następnej dekady.

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