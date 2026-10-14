В Британии отложили решение по Jackdaw и Rosebank — OilPrice

В Великобритании задерживается решение о выдаче разрешений на дальнейшее бурение на газовом месторождении Jackdaw и нефтяном месторождении Rosebank в Северном море недалеко от Абердина. Премьер-министр Энди Бернем объяснил отсрочку правительственными процедурами и длительными бюрократическими согласованиями, сообщает OilPrice.

Решение ожидается в ближайшие недели

Ожидается, что министр энергетики Миата Фанбулле примет решение по проектам в течение нескольких недель. Консультации по бурению на обоих участках завершились в августе. Она должна учесть потенциальное влияние проектов на экономический рост и экологические обязательства страны.

Предыдущее консервативное правительство уже одобрило разработку Rosebank и Jackdaw. В то же время Лейбористская партия во время предвыборной кампании 2024 года заявляла, что не будет выдавать новые лицензии на добычу нефти и газа. По данным издания, шотландские суды в 2024 году заблокировали работы на двух месторождениях по экологическим основаниям.

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Позиция компаний и экономические оценки

Основными операторами проектов должны стать Shell и Equinor. Главный исполнительный директор Equinor Андерс Опедал заявил, что отказ в выдаче разрешений станет «значительным ударом» по инвестиционной привлекательности Великобритании. По его словам, совместное предприятие Shell и Equinor Adura выполнило все требования, выдвинутые в рамках процедуры согласования.

Представители отрасли заявили, что Jackdaw может начать добычу уже этой зимой, если получит разрешение, поскольку значительная часть инфраструктуры уже готова. Согласно отчету Public First, заказанному Adura, оба проекта могут добавить к экономике Великобритании 35 млрд фунтов стерлингов валовой добавленной стоимости в 2026–2035 годах. Авторы исследования также оценивают потенциальные дополнительные налоговые поступления в 12,1 млрд фунтов в течение следующего десятилетия.

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