希腊已提交申请，允许法国船只Abeille Marengo在该国领海进行海床勘测，以恢复Great Sea Interconnector电力电缆项目的工作。据Cyprus Mail报道，消息援引希腊海岸警卫队。

开工条件

海岸警卫队证实，已为Abeille Marengo提交豁免申请，以便其沿克里特岛和塞浦路斯之间拟议的海底电缆路线开展海洋勘测。该船目前位于意大利那不勒斯。

在开始作业前，该船必须至少提前72小时通知希腊当局。它还必须每天提供有关勘测区域坐标、已完成工作和安全措施的数据。

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Great Sea Interconnector计划

这些勘测旨在帮助绘制海床地图，并确定铺设和保护电缆的技术要求。海岸警卫队指出，勘测程序和计划中的电缆路线均未改变。

希腊能源部长斯塔夫罗斯·帕帕斯塔夫鲁此前表示，预计未来几周将发布有关新勘测的NAVTEX海上航行通告。预计将在今年年底前恢复工作，但如有需要，时间安排可能推迟。

Great Sea Interconnector项目旨在通过海底电力电缆连接塞浦路斯和希腊，并将该岛纳入欧洲电网。

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