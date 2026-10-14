W Grecji złożono wniosek, aby francuski statek Abeille Marengo mógł przeprowadzić badanie dna morskiego na wodach terytorialnych kraju w celu wznowienia prac nad kablem energetycznym Great Sea Interconnector. Poinformował o tym Cyprus Mail, powołując się na Grecką Straż Przybrzeżną.

Warunki rozpoczęcia prac

Straż Przybrzeżna potwierdziła, że złożono wniosek o odstępstwo dla Abeille Marengo, aby przeprowadzić badania morskie wzdłuż proponowanej trasy podmorskiego kabla między Kretą a Cyprem. Statek obecnie znajduje się w Neapolu we Włoszech.

Przed rozpoczęciem prac statek musi powiadomić greckie władze z co najmniej 72-godzinnym wyprzedzeniem. Musi również codziennie przekazywać dane dotyczące współrzędnych obszarów badań, wykonanych prac i środków bezpieczeństwa.

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Plany dotyczące Great Sea Interconnector

Badania mają pomóc w sporządzeniu mapy dna morskiego i określeniu wymagań technicznych dotyczących ułożenia i ochrony kabla. Straż Przybrzeżna zaznaczyła, że procedura prowadzenia badań i planowana trasa kabla nie zostały zmienione.

Grecki minister energii Stawros Papastawru wcześniej oświadczył, że w najbliższych tygodniach oczekiwany jest morski komunikat nawigacyjny NAVTEX dotyczący nowych badań. Wznowienie prac planowane jest do końca roku, choć w razie potrzeby terminy mogą zostać przesunięte.

Projekt Great Sea Interconnector ma połączyć Cypr i Grecję podmorskim kablem energetycznym oraz zintegrować wyspę z europejską siecią elektroenergetyczną.

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