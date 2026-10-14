В Греции подали запрос, чтобы французское судно Abeille Marengo могло провести исследование морского дна в территориальных водах страны для возобновления работ над электрокабелем Great Sea Interconnector. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на Греческую береговую охрану.

Условия для начала работ

Береговая охрана подтвердила, что для Abeille Marengo подан запрос на исключение для проведения морских исследований вдоль предлагаемого маршрута подводного кабеля между Критом и Кипром. Судно сейчас находится в Неаполе, Италия.

Перед началом работ судно должно как минимум за 72 часа уведомить греческие власти. Оно также должно ежедневно предоставлять данные о координатах районов исследований, выполненных работах и мерах безопасности.

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Планы относительно Great Sea Interconnector

Исследования должны помочь составить карту морского дна и определить технические требования для прокладки и защиты кабеля. В береговой охране отметили, что процедуру проведения исследований и запланированный маршрут кабеля не меняли.

Министр энергетики Греции Ставрос Папаставру ранее заявил, что в ближайшие недели ожидается морское навигационное сообщение NAVTEX относительно новых исследований. Работы рассчитывают возобновить до конца года, хотя при необходимости сроки могут перенести.

Проект Great Sea Interconnector должен соединить Кипр и Грецию подводным электрокабелем и интегрировать остров в европейскую электросеть.

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