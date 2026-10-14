初创公司Ambrosia Energy已开始在得克萨斯州奥斯汀附近建设一座10吉瓦时的电池制造工厂。该设施预计将使该公司能够每年在其场地建设约300兆瓦的能源项目，TechCrunch报道。

生产计划

该工厂面积将为15万平方英尺。Ambrosia Energy联合创始人兼首席执行官本·朗迈尔表示，公司计划在两到三年内达到满负荷生产能力。

这家于6月结束隐身模式的初创公司正在为数据中心开发发电站，其宣称的电力成本为每兆瓦时100美元。该方案将太阳能电池板与电池结合：白天，电池板为负载供电并为储能系统充电；夜间和阴天，电池则维持数据中心运行。

朗迈尔和公司联合创始人萨拉·斯潘杰洛此前创办了卫星星座初创公司Swarm，后者被出售给SpaceX。

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首个商业设施

今年晚些时候，Ambrosia还计划开始建设其在西得克萨斯州的首座商业发电站。该设施将把300兆瓦的太阳能电池板与660兆瓦时的电池结合，以持续供应30兆瓦电力。该设施的目标正常运行时间为99.3%。

朗迈尔表示，即使额外安装太阳能电池板和电池以实现持续运行，公司仍预计在每兆瓦时100美元的电价下实现盈利。他认为，这将使公司能够与大型数据中心运营商计划用于供电的燃气轮机竞争。

朗迈尔称，Ambrosia试点发电站的部分设备已连续运行超过100天。该试点装置能够全天候发电200千瓦。为降低成本，这家初创公司正在简化太阳能电池板的固定装置和电池模块，减少组件数量，并在内部制造部分设备。

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