Стартап Ambrosia Energy начал работы над заводом по производству батарей мощностью 10 ГВт·ч недалеко от Остина, штат Техас. Предприятие должно позволить компании ежегодно строить на своих площадках энергетические объекты примерно на 300 МВт, сообщает TechCrunch.

Планы производства

Площадь завода составит 150 тыс. квадратных футов. Сооснователь и генеральный директор Ambrosia Energy Бен Лонгмайр заявил, что компания планирует выйти на полную производственную мощность в течение двух-трех лет.

Стартап, вышедший из режима непубличной работы в июне, разрабатывает электростанции для дата-центров с заявленной стоимостью электроэнергии 100 долларов за МВт·ч. Концепция предусматривает сочетание солнечных панелей и батарей: днем панели питают нагрузку и заряжают накопители, а ночью и в облачную погоду батареи поддерживают работу дата-центров.

Лонгмайр и соосновательница компании Сара Спанджело ранее основали стартап спутниковой группировки Swarm, который продали SpaceX.

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Первый коммерческий объект

Позднее в этом году Ambrosia также планирует начать работы над первой коммерческой электростанцией в Западном Техасе. Она объединит солнечные панели мощностью 300 МВт с батареями емкостью 660 МВт·ч, чтобы непрерывно поставлять 30 МВт электроэнергии. Целевой показатель бесперебойной работы объекта составляет 99,3%.

По словам Лонгмайра, компания рассчитывает быть прибыльной при стоимости электроэнергии 100 долларов за МВт·ч даже при дополнительной установке солнечных панелей и батарей для непрерывной работы. Он считает, что это позволит конкурировать с газовыми турбинами, которые крупные операторы дата-центров планируют использовать для энергоснабжения.

Части пилотной электростанции Ambrosia непрерывно работают более 100 дней, сообщил Лонгмайр. Пилотная установка способна генерировать 200 кВт электроэнергии круглосуточно. Для сокращения затрат стартап упрощает крепления для солнечных панелей и батарейные модули, сокращая количество компонентов и производя часть оборудования самостоятельно.

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