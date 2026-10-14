Startup Ambrosia Energy rozpoczął prace nad zakładem produkcji baterii o pojemności 10 GWh w pobliżu Austin w Teksasie. Przedsiębiorstwo ma umożliwić firmie budowę na swoich terenach obiektów energetycznych o mocy około 300 MW rocznie, informuje TechCrunch.

Plany produkcyjne

Fabryka będzie miała powierzchnię 150 tys. stóp kwadratowych. Współzałożyciel i dyrektor generalny Ambrosia Energy, Ben Longmire, powiedział, że firma planuje osiągnąć pełną zdolność produkcyjną w ciągu dwóch–trzech lat.

Startup, który w czerwcu wyszedł z trybu niepublicznej działalności, opracowuje elektrownie dla centrów danych z deklarowanym kosztem energii elektrycznej wynoszącym 100 dolarów za MWh. Koncepcja zakłada połączenie paneli słonecznych i baterii: w ciągu dnia panele zasilają obciążenie i ładują magazyny energii, a nocą oraz przy pochmurnej pogodzie baterie podtrzymują pracę centrów danych.

Longmire i współzałożycielka firmy Sara Spangelo wcześniej założyli startup konstelacji satelitarnej Swarm, który sprzedali SpaceX.

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Pierwszy obiekt komercyjny

Jeszcze w tym roku Ambrosia planuje również rozpocząć prace nad pierwszą komercyjną elektrownią w Zachodnim Teksasie. Połączy ona panele słoneczne o mocy 300 MW z bateriami o pojemności 660 MWh, aby nieprzerwanie dostarczać 30 MW energii elektrycznej. Docelowy wskaźnik dostępności obiektu wynosi 99,3%.

Według Longmire’a firma spodziewa się osiągnąć rentowność przy cenie energii elektrycznej 100 dolarów za MWh nawet przy dodatkowej instalacji paneli słonecznych i baterii zapewniających ciągłą pracę. Uważa on, że pozwoli to konkurować z turbinami gazowymi, które duzi operatorzy centrów danych planują wykorzystywać do zasilania.

Części pilotażowej elektrowni Ambrosia działają nieprzerwanie od ponad 100 dni, powiedział Longmire. Instalacja pilotażowa może generować 200 kW energii elektrycznej przez całą dobę. Aby obniżyć koszty, startup upraszcza mocowania paneli słonecznych i moduły bateryjne, zmniejszając liczbę komponentów oraz wytwarzając część wyposażenia we własnym zakresie.

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