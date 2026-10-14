Ambrosia Energy розпочала будівництво заводу батарей на 10 ГВт-год у Техасі — TechCrunch

Стартап Ambrosia Energy розпочав роботи над заводом із виробництва батарей потужністю 10 ГВт-год поблизу Остіна, штат Техас. Підприємство має дати компанії змогу щороку споруджувати на своїх майданчиках енергетичні об’єкти приблизно на 300 МВт, повідомляє TechCrunch.

Плани виробництва

Площа заводу становитиме 150 тисяч квадратних футів. Співзасновник і генеральний директор Ambrosia Energy Бен Лонгмір заявив, що компанія планує вийти на повну виробничу потужність упродовж двох-трьох років.

Стартап, який вийшов із режиму непублічної роботи в червні, розробляє електростанції для дата-центрів із заявленою вартістю електроенергії 100 доларів за МВт-год. Концепція передбачає поєднання сонячних панелей і батарей: удень панелі живлять навантаження та заряджають накопичувачі, а вночі й за хмарної погоди батареї підтримують роботу дата-центрів.

Лонгмір і співзасновниця компанії Сара Спанджело раніше заснували стартап супутникового угруповання Swarm, який продали SpaceX.

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Перший комерційний об’єкт

Пізніше цього року Ambrosia також планує розпочати роботи над першою комерційною електростанцією в Західному Техасі. Вона поєднає сонячні панелі потужністю 300 МВт із батареями ємністю 660 МВт-год, щоб безперервно постачати 30 МВт електроенергії. Цільовий показник безперебійної роботи об’єкта становить 99,3%.

За словами Лонгміра, компанія розраховує бути прибутковою за вартості електроенергії 100 доларів за МВт-год навіть за умови додаткового встановлення сонячних панелей і батарей для безперервної роботи. Він вважає, що це дасть змогу конкурувати з газовими турбінами, які великі оператори дата-центрів планують використовувати для енергопостачання.

Частини пілотної електростанції Ambrosia безперервно працюють понад 100 днів, повідомив Лонгмір. Пілотна установка здатна генерувати 200 кВт електроенергії цілодобово. Для скорочення витрат стартап спрощує кріплення для сонячних панелей і батарейні модулі, зменшуючи кількість компонентів та виготовляючи частину обладнання на власному виробництві.

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