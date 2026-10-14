QatarEnergy pozyskała 3 mld dolarów od chińskich banków — OilPrice

Katarska państwowa spółka energetyczna QatarEnergy pozyskała pięcioletni kredyt w wysokości 3 mld dolarów od czterech chińskich banków, informuje OilPrice. Publikacja nazywa go największym kredytem korporacyjnym dla katarskiego podmiotu państwowego, zapewnionym wyłącznie przez chińskich kredytodawców.

Warunki kredytu

Według OilPrice, powołującego się na analizę Bloomberga, pięcioletni kredyt konsorcjalny sfinansowały Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China oraz China Construction Bank (Asia). Oprocentowanie pożyczki wynosi 50 punktów bazowych ponad amerykańską zabezpieczoną stawkę finansowania overnight SOFR.

OilPrice informuje również, że chińskie kredytowanie pożyczkobiorców w krajach Zatoki Perskiej, z wyłączeniem pożyczek dwustronnych, wzrosło w ubiegłym roku ponad pięciokrotnie, do rekordowych 11,5 mld dolarów.

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Rozbudowa mocy LNG

Osobno publikacja twierdzi, że irańskie uderzenia 18 i 19 marca uszkodziły dwa ciągi technologiczne skraplania gazu w przemysłowym mieście Ras Laffan, a także zakład Pearl GTL należący do Shell. Według OilPrice wyłączyło to z eksploatacji 17% katarskich zdolności eksportowych LNG, czyli 12,8 mln ton rocznie.

Jak pisze OilPrice, QatarEnergy przyspiesza projekt North Field East. Przewiduje on cztery nowe ciągi skraplania gazu w North Field East oraz dwa w North Field South, każdy o mocy 8 mln ton rocznie. Łącznie mają one zwiększyć roczną produkcję LNG o 48 mln ton do 2029 roku.

Spółka ogłaszała również projekty North Field West, które mają zwiększyć produkcję LNG z 77 mln do 142 mln ton rocznie do końca dekady. OilPrice zaznacza, że pierwszy ciąg North Field East według odrębnych doniesień może rozpocząć działalność już w przyszłym miesiącu, podczas gdy wcześniej szef QatarEnergy Saad Sherida al-Kaabi wskazywał pierwszą połowę 2027 roku jako termin docelowy.

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