在需求增长的背景下，美国能源部发布紧急命令，以防止可能发生的停电。该命令允许PJM Interconnection在必要时将数据中心及其他大型用户切换至备用发电来源，The National报道。

需求与维护

该命令将持续有效至10月16日。美国能源部称，可能出现供应中断的风险源于用电量增长，以及秋季期间大量发电机组计划停机维护。

PJM Interconnection是一家在美国部分地区输电的公司，该公司发布了10月13日和14日的最高发电量警报。该公司表示，由于PJM地区大部分区域的预测气温将高于正常水平，因此启动了紧急程序。同时，该运营商强调，该警报不要求用户采取任何行动。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

备用容量

美国能源部长克里斯·赖特表示，这一决定应有助于通过使用额外发电能力，包括备用发电能力，为中大西洋地区数百万美国家庭和企业提供价格可负担、可靠且安全的电力。

据该部门数据，全国有35吉瓦未使用的备用发电容量可供使用。报道指出，美国的数据中心常被与电价上涨联系在一起，而能源政策、人工智能的发展及此类设施是美国中期选举前的议题之一。

关注我们在