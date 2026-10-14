Министерство энергетики США издало экстренное распоряжение для предотвращения возможных отключений электроэнергии на фоне роста спроса. Оно позволяет PJM Interconnection при необходимости переводить центры обработки данных и других крупных потребителей на резервные источники генерации, сообщает The National.

Спрос и техобслуживание

Распоряжение будет действовать до 16 октября. В Министерстве энергетики объяснили риски возможных перебоев ростом потребления электроэнергии, а также значительным количеством запланированных остановок генераторов на техническое обслуживание в осенний период.

PJM Interconnection, компания, передающая электроэнергию в части США, объявила предупреждение о максимальной генерации на 13 и 14 октября. Компания сообщила, что экстренные процедуры ввели из-за прогнозируемой температуры выше нормы на большей части региона PJM. В то же время оператор подчеркнул, что предупреждение не требует никаких действий от потребителей.

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Резервные мощности

Министр энергетики Крис Райт заявил, что решение должно помочь обеспечить миллионы американских домохозяйств и предприятий Среднеатлантического региона доступной, надежной и безопасной электроэнергией благодаря возможности использования дополнительной, в том числе резервной, генерации.

По данным ведомства, по стране доступны 35 ГВт неиспользуемых резервных генерирующих мощностей. В материале отмечается, что центры обработки данных в США часто связывают с ростом цен на электроэнергию, а энергетическая политика, развитие искусственного интеллекта и такие объекты являются одними из тем перед промежуточными выборами в США.

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