Міненерго США дозволило PJM переводити ЦОДи на резервне живлення — The National

Міністерство енергетики США видало екстрене розпорядження для запобігання можливим відключенням електроенергії на тлі зростання попиту. Воно дозволяє PJM Interconnection за потреби спрямовувати центри обробки даних та інших великих споживачів на резервні джерела генерації, повідомляє The National.

Попит і техобслуговування

Розпорядження діятиме до 16 жовтня. У Міністерстві енергетики пояснили ризики можливих перебоїв зростанням споживання електроенергії, а також значною кількістю запланованих зупинок генераторів на технічне обслуговування в осінній період.

PJM Interconnection, компанія, що передає електроенергію в частині США, оголосила попередження про максимальну генерацію на 13 і 14 жовтня. Компанія повідомила, що екстрені процедури запровадили через прогнозовану температуру вище за норму в більшій частині регіону PJM. Водночас оператор наголосив, що попередження не вимагає жодних дій від споживачів.

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Резервні потужності

Міністр енергетики Кріс Райт заявив, що рішення має допомогти забезпечити мільйони американських домогосподарств і підприємств Середньоатлантичного регіону доступною, надійною та безпечною електроенергією завдяки можливості використання додаткової, зокрема резервної, генерації.

За даними відомства, по країні доступні 35 ГВт невикористаних резервних генерувальних потужностей. У матеріалі зазначається, що центри обробки даних у США часто пов'язують зі зростанням цін на електроенергію, а енергетична політика, розвиток штучного інтелекту й такі об'єкти є одними з тем перед проміжними виборами у США.

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