Departament Energii USA wydał nadzwyczajne zarządzenie, aby zapobiec możliwym przerwom w dostawach energii elektrycznej w obliczu rosnącego popytu. Pozwala ono PJM Interconnection, w razie potrzeby, przełączać centra przetwarzania danych i innych dużych odbiorców na rezerwowe źródła generacji, informuje The National.

Popyt i konserwacja

Zarządzenie będzie obowiązywać do 16 października. Departament Energii wyjaśnił ryzyko możliwych zakłóceń wzrostem zużycia energii elektrycznej, a także znaczną liczbą planowanych wyłączeń generatorów na potrzeby konserwacji w okresie jesiennym.

PJM Interconnection, spółka przesyłająca energię elektryczną w części Stanów Zjednoczonych, ogłosiła alert maksymalnej generacji na 13 i 14 października. Spółka podała, że procedury nadzwyczajne wprowadzono z powodu prognozowanych temperatur powyżej normy na większości obszaru PJM. Jednocześnie operator podkreślił, że alert nie wymaga żadnych działań ze strony odbiorców.

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Moce rezerwowe

Sekretarz energii Chris Wright oświadczył, że decyzja ma pomóc zapewnić milionom amerykańskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w regionie środkowoatlantyckim przystępną cenowo, niezawodną i bezpieczną energię elektryczną dzięki możliwości wykorzystania dodatkowej, w tym rezerwowej, generacji.

Według danych resortu w całym kraju dostępnych jest 35 GW niewykorzystanych rezerwowych mocy wytwórczych. W materiale zaznaczono, że centra przetwarzania danych w USA są często wiązane ze wzrostem cen energii elektrycznej, a polityka energetyczna, rozwój sztucznej inteligencji i takie obiekty należą do tematów przed wyborami połówkowymi w USA.

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