Нефть Brent утром в среду подорожала до 106,03 доллара за баррель, а американская WTI — до 94,42 доллара. Рост котировок произошел на фоне новых атак на коммерческие суда в Ормузском проливе и ударов хуситов по объектам Саудовской Аравии, в том числе связанным с Saudi Aramco. Об этом сообщает Cyprus Mail.

По данным Reuters, Brent восстановился после падения на 0,9% накануне. С начала 2026 года этот сорт подорожал более чем на 70% из-за конфликта между США и Ираном, который влияет на энергоснабжение и морские перевозки.

Атаки в Ормузском проливе

Британская служба UKMTO сообщила, что во вторник танкер и контейнеровоз подверглись ударам неустановленными снарядами во время прохода через Ормузский пролив. Иранские чиновники заявили Reuters, что Тегеран около десяти дней назад изменил тактику и начал чаще атаковать суда, которые, по его мнению, нарушают ограничения на проход через этот пролив.

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Риски также распространились на Оманский залив и воды вблизи Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Часть операторов супертанкеров избегает Персидского залива, что может замедлить восстановление экспорта нефти и увеличить расходы на фрахт и страхование.

Добыча восстанавливается, несмотря на риски

Согласно данным, представленным ОПЕК, добыча нефти в Саудовской Аравии в сентябре выросла более чем на 2 млн баррелей в сутки — до 8,372 млн баррелей. Совокупная добыча стран ОПЕК и их союзников увеличилась примерно на 900 тыс. баррелей в сутки, до 39,07 млн баррелей.

В то же время восстановление поставок остается уязвимым из-за атак на инфраструктуру. Административное здание Saudi Aramco в Дахране подверглось удару, вызвавшему ограниченный пожар; подтверждений прерывания добычи или экспорта нефти нет. Morgan Stanley повысил прогноз цены Brent на четвертый квартал до 105 долларов за баррель, сославшись на ограниченное физическое предложение, более дорогие перевозки и геополитические риски.

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