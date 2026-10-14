周三早间，布伦特原油上涨至每桶106.03美元，美国WTI原油上涨至94.42美元。油价上涨发生在霍尔木兹海峡商船遭受新一轮袭击，以及胡塞武装打击沙特阿拉伯设施、包括与Saudi Aramco有关的设施之后。Cyprus Mail报道称。

据路透社报道，布伦特原油在前一日下跌0.9%后回升。自2026年初以来，受美国与伊朗之间冲突影响，该油种已上涨逾70%；这场冲突正在影响能源供应和海运。

霍尔木兹海峡的袭击

英国UKMTO服务机构表示，周二一艘油轮和一艘集装箱船在通过霍尔木兹海峡时遭不明弹体袭击。伊朗官员向路透社表示，德黑兰约十天前改变了策略，开始更频繁地袭击其认为违反该海峡通行限制的船只。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

风险还蔓延至阿曼湾以及卡塔尔和阿拉伯联合酋长国附近水域。部分超级油轮运营商正在避开波斯湾，这可能拖慢石油出口的恢复，并增加运费和保险成本。

尽管存在风险，产量仍在恢复

根据提交给欧佩克的数据，沙特阿拉伯9月石油产量增加逾每日200万桶，至837.2万桶。欧佩克国家及其盟友的总产量增加约每日90万桶，至3907万桶。

与此同时，由于针对基础设施的袭击，供应恢复仍然脆弱。位于达兰的Saudi Aramco行政大楼遭到打击，引发一场有限火灾；目前没有证据表明石油生产或出口中断。Morgan Stanley将第四季度布伦特原油价格预测上调至每桶105美元，理由是实物供应有限、运输成本上升以及地缘政治风险。

关注我们在