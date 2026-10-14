Brent зріс до $106 після атак на судна в Ормузькій протоці — Cyprus Mail

Нафта Brent уранці в середу подорожчала до 106,03 долара за барель, а американська WTI — до 94,42 долара. Зростання котирувань відбулося на тлі нових атак на комерційні судна в Ормузькій протоці та ударів хуситів по об’єктах Саудівської Аравії, зокрема пов’язаних із Saudi Aramco. Про це повідомляє Cyprus Mail.

За даними Reuters, Brent відновився після падіння на 0,9% напередодні. Від початку 2026 року цей сорт подорожчав більш ніж на 70% через конфлікт між США та Іраном, який впливає на енергопостачання і морські перевезення.

Атаки в Ормузькій протоці

Британська служба UKMTO повідомила, що у вівторок танкер і контейнеровоз зазнали ударів невстановленими снарядами під час проходження Ормузької протоки. Іранські посадовці заявили Reuters, що Тегеран приблизно десять днів тому змінив тактику та почав частіше атакувати судна, які, на його думку, порушують обмеження щодо проходу цією протокою.

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Ризики також поширилися на Оманську затоку та води поблизу Катару й Об’єднаних Арабських Еміратів. Частина операторів супертанкерів уникає Перської затоки, що може сповільнити відновлення експорту нафти та збільшити витрати на фрахт і страхування.

Видобуток відновлюється попри ризики

За даними, поданими до ОПЕК, видобуток нафти в Саудівській Аравії у вересні зріс більш ніж на 2 млн барелів на добу — до 8,372 млн барелів. Сукупний видобуток країн ОПЕК та їхніх союзників збільшився приблизно на 900 тис. барелів на добу, до 39,07 млн барелів.

Водночас відновлення постачання залишається вразливим через атаки на інфраструктуру. Адміністративна будівля Saudi Aramco в Дахрані зазнала удару, що спричинив обмежену пожежу; підтверджень переривання видобутку або експорту нафти немає. Morgan Stanley підвищив прогноз ціни Brent на четвертий квартал до 105 доларів за барель, посилаючись на обмежену фізичну пропозицію, дорожчі перевезення та геополітичні ризики.

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