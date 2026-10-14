Ropa Brent zdrożała w środę rano do 106,03 dolara za baryłkę, a amerykańska WTI — do 94,42 dolara. Wzrost notowań nastąpił w związku z nowymi atakami na statki handlowe w Cieśninie Ormuz oraz uderzeniami Huti w obiekty w Arabii Saudyjskiej, w tym związane z Saudi Aramco. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Według Reutersa Brent odbił się po spadku o 0,9% poprzedniego dnia. Od początku 2026 roku ten gatunek zdrożał o ponad 70% z powodu konfliktu między USA a Iranem, który wpływa na dostawy energii i transport morski.

Ataki w Cieśninie Ormuz

Brytyjska służba UKMTO poinformowała, że we wtorek tankowiec i kontenerowiec zostały trafione niezidentyfikowanymi pociskami podczas przepływania przez Cieśninę Ormuz. Irańscy urzędnicy powiedzieli Reutersowi, że Teheran około dziesięć dni temu zmienił taktykę i zaczął częściej atakować statki, które jego zdaniem naruszają ograniczenia dotyczące przepływu przez tę cieśninę.

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Ryzyka rozprzestrzeniły się również na Zatokę Omańską oraz wody w pobliżu Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Część operatorów supertankowców unika Zatoki Perskiej, co może spowolnić odbudowę eksportu ropy i zwiększyć koszty frachtu oraz ubezpieczenia.

Wydobycie odbudowuje się mimo ryzyk

Według danych przekazanych do OPEC wydobycie ropy w Arabii Saudyjskiej wzrosło we wrześniu o ponad 2 mln baryłek dziennie, do 8,372 mln baryłek. Łączne wydobycie państw OPEC i ich sojuszników zwiększyło się o około 900 tys. baryłek dziennie, do 39,07 mln baryłek.

Jednocześnie odbudowa dostaw pozostaje podatna na zagrożenia z powodu ataków na infrastrukturę. Budynek administracyjny Saudi Aramco w Dhahranie został trafiony, co wywołało ograniczony pożar; nie ma potwierdzenia przerwania wydobycia ani eksportu ropy. Morgan Stanley podniósł prognozę ceny Brent na czwarty kwartał do 105 dolarów za baryłkę, powołując się na ograniczoną fizyczną podaż, droższy transport i ryzyka geopolityczne.

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