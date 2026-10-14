Эстония поддерживает в рабочем состоянии газопровод в уезде Выру, который Российская Федерация — государство-агрессор — может использовать как резервный маршрут поставок газа в Калининградскую область. По данным ERR News, премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что хочет инициировать вывод этой инфраструктуры из эксплуатации.

Резервный маршрут через страны Балтии

По данным Eesti Ekspress, 22-километровый участок состоит из двух труб диаметром по 70 сантиметров. Он проходит из России через юго-восточную часть Эстонии в Латвию, а далее — через Литву. Участок принадлежит Elering, эстонскому оператору системы передачи электроэнергии и газа.

Россия использует трубопровод по действующему соглашению как запасной маршрут на случай, если прямой газопровод через Литву или плавучий терминал в Калининградской области не будут работать. Газ необходим для работы электростанций в Калининградской области, которая стала энергетическим островом после отсоединения стран Балтии от общей с Россией электросети.

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Возможное прекращение транзита

В июле 2023 года через Лухамаа прошло полтератт-часа российского природного газа — примерно 15% годового потребления Эстонии. Еще полтератт-часа российского газа было транспортировано через Эстонию осенью 2024 года.

Михал сообщил, что поручит министру энергетики и окружающей среды Эркки Келдо договориться с Латвией, где расположен запорный клапан, чтобы это соединение больше не открывали для транзита. Если договоренности не будет, Эстония может ввести национальные санкции, чтобы запретить транзит.

В настоящее время газ этим маршрутом в Калининградскую область не поступает, однако Россия все еще может резервировать пропускную способность. Эстония запретила импорт российского газа осенью 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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