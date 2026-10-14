Estonia utrzymuje w sprawności gazociąg w powiecie Võru, który Federacja Rosyjska — państwo-agresor — może wykorzystywać jako rezerwową trasę dostaw gazu do obwodu kaliningradzkiego. Jak podaje ERR News, premier Estonii Kristen Michal oświadczył, że chce zainicjować wycofanie tej infrastruktury z eksploatacji.

Rezerwowa trasa przez państwa bałtyckie

Według Eesti Ekspress 22-kilometrowy odcinek składa się z dwóch rur o średnicy 70 centymetrów każda. Biegnie on z Rosji przez południowo-wschodnią Estonię do Łotwy, a następnie przez Litwę. Odcinek należy do Elering, estońskiego operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej i gazu.

Na mocy obowiązującej umowy Rosja wykorzystuje gazociąg jako trasę rezerwową na wypadek, gdyby bezpośredni gazociąg przez Litwę lub pływający terminal w obwodzie kaliningradzkim nie działały. Gaz jest potrzebny do pracy elektrowni w obwodzie kaliningradzkim, który stał się wyspą energetyczną po odłączeniu państw bałtyckich od wspólnej z Rosją sieci elektroenergetycznej.

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Możliwe wstrzymanie tranzytu

W lipcu 2023 roku przez Luhamaa przepłynęło pół terawatogodziny rosyjskiego gazu ziemnego — około 15% rocznego zużycia Estonii. Kolejne pół terawatogodziny rosyjskiego gazu przetransportowano przez Estonię jesienią 2024 roku.

Michal poinformował, że poleci ministrowi energii i środowiska Erkkiemu Keldo uzgodnić z Łotwą, gdzie znajduje się zawór odcinający, aby tego połączenia nie otwierano już dla tranzytu. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, Estonia może wprowadzić krajowe sankcje, aby zakazać tranzytu.

Obecnie gaz nie jest dostarczany tą trasą do obwodu kaliningradzkiego, jednak Rosja nadal może rezerwować przepustowość. Estonia zakazała importu rosyjskiego gazu jesienią 2022 roku, po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

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