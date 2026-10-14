爱沙尼亚维持沃鲁县一条天然气管道的运行，俄罗斯联邦——侵略国——可将其用作向加里宁格勒州供应天然气的备用路线。据ERR News报道，爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔表示，他希望启动该基础设施的停用程序。

经波罗的海国家的备用路线

据Eesti Ekspress报道，这段22公里长的管道由两根直径各70厘米的管道组成。它从俄罗斯经爱沙尼亚东南部通往拉脱维亚，随后穿过立陶宛。该段管道属于爱沙尼亚电力和天然气输送系统运营商Elering。

根据现行协议，俄罗斯将该管道作为备用路线，以防经立陶宛的直达天然气管道或加里宁格勒州的浮动终端无法运行。天然气是加里宁格勒州发电厂运行所必需的；在波罗的海国家脱离与俄罗斯共用的电网后，该州成为能源孤岛。

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可能停止过境运输

2023年7月，有0.5太瓦时俄罗斯天然气经卢哈马通过，约占爱沙尼亚年消费量的15%。2024年秋季，另有0.5太瓦时俄罗斯天然气经爱沙尼亚运输。

米哈尔表示，他将指示能源和环境部长埃尔基·凯尔多与拉脱维亚达成协议。关断阀位于拉脱维亚，双方应确保不再为过境运输开启这条连接线。若无法达成协议，爱沙尼亚可能实施国家制裁以禁止过境运输。

目前，天然气并未经此路线输送至加里宁格勒州，但俄罗斯仍可预订输送能力。俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后，爱沙尼亚于2022年秋季禁止进口俄罗斯天然气。

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