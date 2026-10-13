Arabia Saudyjska planuje w ciągu dwóch–trzech lat zwiększyć przepustowość ropociągu Wschód–Zachód do 10 milionów baryłek dziennie. Poinformował o tym minister energii kraju, książę Abdulaziz bin Salman, podczas 25. Kongresu Energetycznego WPC Energy w Rijadzie, donosi Asharq Al-Awsat.

Według ministra rurociąg ma zapewnić alternatywną trasę dostaw ropy na rynki zagraniczne oraz wzmocnić zdolność kraju do reagowania na zagrożenia dla tradycyjnych szlaków. Oświadczył, że Arabia Saudyjska będzie nadal inwestować w dostawy ropy i gazu, energię odnawialną, sieci elektroenergetyczne, magazyny oraz infrastrukturę gazową.

Dodatkowe trasy eksportowe

Prezes i dyrektor generalny Saudi Aramco Amin Nasser poinformował, że spółka wraz z Ministerstwem Energii analizuje dodatkowe możliwości eksportu ropy naftowej oraz możliwość zwiększenia mocy magazynowania ropy poza królestwem. Według niego Aramco stosuje również technologie do inspekcji obiektów, przyspieszania napraw i ograniczania strat.

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Nasser oświadczył, że ponad 90% materiałów wykorzystanych do przywracania działalności w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy zostało zakupionych w kraju. W jego ocenie umożliwiło to wykonywanie prac przywracających w ciągu godzin lub dni zamiast tygodni czy miesięcy.

Sytuacja w Cieśninie Ormuz

Minister energii USA Chris Wright, który wystąpił na kongresie za pośrednictwem łącza wideo, oświadczył, że przepływy ropy przez Cieśninę Ormuz powróciły do 80–90% poziomu sprzed konfliktu, czyli do około 13–14 milionów baryłek dziennie. Jednocześnie przepływy produktów naftowych, jak powiedział, stanowią 25–35% poziomu sprzed konfliktu. Wright oskarżył także Iran o próby wyrządzenia szkód gospodarkom regionu i jego bezpieczeństwu energetycznemu.

Sekretarz generalny OPEC Haitham Al Ghais oświadczył, że organizacja oczekuje wzrostu światowego popytu na ropę o 1,7 miliona baryłek dziennie w 2027 roku. Nazwał saudyjski ropociąg Wschód–Zachód przykładem wcześniejszego przygotowania na potrzeby bezpieczeństwa energetycznego.

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