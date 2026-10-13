Саудівська Аравія планує розширити нафтопровід — Asharq Al-Awsat

Саудівська Аравія планує протягом двох-трьох років збільшити пропускну здатність нафтопроводу Схід—Захід до 10 мільйонів барелів на добу. Про це на 25-му енергетичному конгресі WPC Energy у Ер-Ріяді заявив міністр енергетики країни принц Абдулазіз бін Салман, повідомляє Asharq Al-Awsat.

За словами міністра, трубопровід має забезпечити альтернативний маршрут постачання нафти на зовнішні ринки та посилити здатність країни реагувати на ризики для традиційних маршрутів. Він заявив, що Саудівська Аравія продовжуватиме інвестувати в нафтові й газові поставки, відновлювану енергетику, електромережі, сховища та газову інфраструктуру.

Додаткові маршрути експорту

Президент і генеральний директор Saudi Aramco Амін Нассер повідомив, що компанія разом із Міністерством енергетики вивчає додаткові варіанти експорту сирої нафти та можливість нарощування потужностей зі зберігання нафти за межами королівства. За його словами, Aramco також застосовує технології для інспекції об’єктів, прискорення ремонтів і обмеження збитків.

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Нассер заявив, що понад 90% матеріалів, використаних для відновлення роботи протягом останніх восьми місяців, було закуплено всередині країни. Це, за його оцінкою, дало змогу виконувати відновлювальні роботи за години або дні замість тижнів чи місяців.

Ситуація в Ормузькій протоці

Міністр енергетики США Кріс Райт, який виступив на конгресі відеозв’язком, заявив, що потоки нафти через Ормузьку протоку відновилися до 80–90% від рівня до конфлікту, або приблизно до 13–14 мільйонів барелів на добу. Водночас потоки нафтопродуктів, за його словами, становлять 25–35% від доконфліктного рівня. Райт також звинуватив Іран у спробах завдати шкоди економікам регіону та його енергетичній безпеці.

Генеральний секретар ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявив, що організація очікує зростання світового попиту на нафту на 1,7 мільйона барелів на добу у 2027 році. Він назвав саудівський нафтопровід Схід—Захід прикладом завчасної підготовки для енергетичної безпеки.

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