Регулятор Тайваню схвалив план перезапуску АЕС Мааньшань — Taipei Times

Комісія з ядерної безпеки Тайваню 24 вересня схвалила початковий план відновлення роботи атомної електростанції Мааньшань у повіті Піндун. План подала енергокомпанія Taiwan Power Co у березні; його розглядали у трьох раундах і отримали 589 зауважень, повідомляє Taipei Times.

Тепер Taiwan Power Co має виконати передбачені планом роботи та провести власні перевірки стану обладнання, радіаційної й сейсмічної стійкості станції. Після цього компанія повинна подати результати комісії, яка проведе подальший розгляд і перевірки на об’єкті. Міністр економіки Гун Мінсін назвав 2028 рік найбільш раннім можливим терміном перезапуску, тоді як Комісія з ядерної безпеки конкретної дати не встановлювала.

Суперечка щодо екологічної оцінки

Міністерство довкілля Тайваню вважає, що для продовження експлуатації або перезапуску АЕС екологічна оцінка не потрібна. У відомстві зазначають, що чинні правила вимагають такої процедури під час будівництва атомної станції, додавання енергоблоків або виведення її з експлуатації, але не згадують поновлення ліцензії.

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Екологічні організації заперечують таке тлумачення. Дослідник Green Citizens’ Action Alliance Лінь Цзянь-Єнь заявив, що закон про оцінку впливу на довкілля поширюється на розвиток ядерної та інших видів енергетики. За його аргументацією, після завершення строку дії ліцензії оператор має отримати нову ліцензію, чинну до 20 років, а отже процедура має оцінюватися за законом, який діє на день подання заявки.

Можливе судове оскарження

Професор Інституту права науки і технологій Національного університету Цінхуа Гао Мінчжи вважає, що перевірка для поновлення ліцензії вже містить оцінювання екологічних наслідків, але відбувається поза процедурою, визначеною законом про екологічну оцінку. На його думку, суд може не визнати таку перевірку заміною формальної екологічної процедури.

Green Citizens’ Action Alliance, Citizen of the Earth Taiwan і ще 32 організації 29 вересня наголосили, що схвалення початкового плану не є дозволом на перезапуск станції. Вони закликали залучити до оцінки безпеки геологів, сейсмологів і фахівців з екстреної медицини. За оцінкою альянсу, до наступного розгляду комісією Taiwan Power Co може знадобитися від двох до п’яти років роботи.

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