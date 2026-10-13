Комиссия по ядерной безопасности Тайваня 24 сентября одобрила первоначальный план восстановления работы атомной электростанции Мааньшань в уезде Пиндун. План в марте представила энергетическая компания Taiwan Power Co; его рассматривали в трех раундах и получили 589 замечаний, сообщает Taipei Times.

Теперь Taiwan Power Co должна выполнить предусмотренные планом работы и провести собственные проверки состояния оборудования, радиационной и сейсмической устойчивости станции. После этого компания должна представить результаты комиссии, которая проведет дальнейшее рассмотрение и проверки на объекте. Министр экономики Гун Минсин назвал 2028 год самым ранним возможным сроком перезапуска, тогда как Комиссия по ядерной безопасности конкретной даты не устанавливала.

Спор об экологической оценке

Министерство окружающей среды Тайваня считает, что для продления эксплуатации или перезапуска АЭС экологическая оценка не требуется. В ведомстве отмечают, что действующие правила предусматривают такую процедуру при строительстве атомной станции, добавлении энергоблоков или выводе ее из эксплуатации, но не упоминают продление лицензии.

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Экологические организации оспаривают такое толкование. Исследователь Green Citizens’ Action Alliance Линь Цзянь-Ень заявил, что закон об оценке воздействия на окружающую среду распространяется на развитие ядерной и других видов энергетики. По его аргументации, после истечения срока действия лицензии оператор должен получить новую лицензию, действующую до 20 лет, а значит процедура должна оцениваться по закону, действующему на день подачи заявки.

Возможное судебное обжалование

Профессор Института права науки и технологий Национального университета Цинхуа Гао Минчжи считает, что проверка для продления лицензии уже включает оценку экологических последствий, но проходит вне процедуры, определенной законом об экологической оценке. По его мнению, суд может не признать такую проверку заменой формальной экологической процедуры.

Green Citizens’ Action Alliance, Citizen of the Earth Taiwan и еще 32 организации 29 сентября подчеркнули, что одобрение первоначального плана не является разрешением на перезапуск станции. Они призвали привлечь к оценке безопасности геологов, сейсмологов и специалистов по экстренной медицине. По оценке альянса, Taiwan Power Co может потребоваться от двух до пяти лет работы до следующего рассмотрения комиссией.

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