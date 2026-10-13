台湾核能安全委员会于9月24日批准了恢复屏东县马鞍山核电站运行的初步计划。该计划由电力公司Taiwan Power Co于3月提交，经过三轮审查并收到589条意见，《台北时报》报道。

Taiwan Power Co现在必须完成计划规定的工作，并自行检查设备状况以及电站的抗辐射和抗震能力。此后，公司必须向委员会提交结果，委员会将进行进一步审查和现场检查。经济部长龚明鑫称，2028年是最早可能的重启时间，而核能安全委员会尚未确定具体日期。

关于环境评估的争议

台湾环境部认为，延长核电站运行或重启核电站不需要环境评估。该部门指出，现行规定要求在建设核电站、增加发电机组或将其退役时进行此类程序，但并未提及许可证续期。

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环保组织反对这一解释。绿色公民行动联盟研究员林建延表示，环境影响评估法适用于核能和其他类型能源的发展。按照他的论证，许可证到期后，运营商必须获得一份有效期最长为20年的新许可证，因此该程序应依据申请提交之日生效的法律进行评估。

可能提起司法挑战

国立清华大学科学与技术法律研究所教授高明智认为，用于许可证续期的审查已经包含对环境后果的评估，但该审查在环境评估法规定的程序之外进行。他认为，法院可能不会将这种审查认定为正式环境程序的替代。

绿色公民行动联盟、台湾地球公民基金会及另外32个组织于9月29日强调，批准初步计划并不等于允许重启该电站。他们呼吁让地质学家、地震学家和急诊医学专家参与安全评估。该联盟估计，在委员会下一次审查之前，Taiwan Power Co可能需要开展两到五年的工作。

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