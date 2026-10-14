美国总统唐纳德·特朗普的政府已请求联邦法院允许其重新审查此前对罗得岛州海岸附近、接近完工的海上风电项目Revolution Wind的批准决定。据《国会山报》报道，政府于周五向罗伊斯·兰伯思法官提交动议，请求获得重新评估该项目此前批准是否合理的机会。

政府的论点

政府在提交的文件中提及，该风电场可能对海域的其他用途造成中度或重大不利影响。Revolution Wind位于罗得岛州海岸附近。预计该项目将为罗得岛州和康涅狄格州约35万户家庭提供电力。

政府的申请是在一起案件中提交的，在该案中，不同的个人和组织于2024年对该项目的批准提出了挑战。《国会山报》将此举描述为政府针对可再生能源，尤其是风能，行动的延续。

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基础设施立法谈判

向法院提出请求之际，政府正与民主党人就加快能源和基础设施项目实施的协议开展工作。上个月，参议院的民主党人与共和党人表示，他们已就一项法案达成协议，该法案旨在通过限制部分环境法律和条款，加快可再生能源及化石燃料设施的建设。

在谈判期间，特朗普政府对风能和太阳能项目的态度是争议事项之一。来自罗得岛州的民主党参议员谢尔登·怀特豪斯表示，恢复对此类项目进行常规审查程序的问题仍未解决。目前尚不清楚政府的最新举措是否会影响该法案的推进；立法者预计将在今年选举后的国会会议期间审议该法案。

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