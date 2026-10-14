Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в федеральный суд с просьбой разрешить ей пересмотреть предыдущее одобрение почти завершенного морского ветроэнергетического проекта Revolution Wind у побережья Род-Айленда. Как сообщает The Hill, в пятницу правительство подало судье Ройсу Ламберту ходатайство о возможности повторно оценить, было ли обоснованным ранее предоставленное одобрение проекта.

Аргументы администрации

В ходатайстве администрация сослалась на потенциальное умеренное или значительное негативное влияние ветропарка на другие виды использования морской акватории. Revolution Wind расположен у побережья Род-Айленда. Ожидается, что проект будет обеспечивать электроэнергией примерно 350 тысяч домохозяйств в штатах Род-Айленд и Коннектикут.

Ходатайство правительства подано по делу, в котором различные физические лица и организации оспорили одобрение проекта в 2024 году. The Hill характеризует этот шаг как продолжение действий администрации против возобновляемой энергетики, прежде всего ветровой.

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Переговоры по инфраструктурному законодательству

Обращение в суд произошло на фоне работы администрации с демократами над соглашением об ускорении реализации энергетических и инфраструктурных проектов. В прошлом месяце демократы и республиканцы в Сенате заявили, что достигли договоренности по законопроекту, призванному ускорить строительство объектов возобновляемой энергетики и ископаемого топлива путем ограничения отдельных экологических законов и положений.

В ходе переговоров подход администрации Трампа к проектам ветровой и солнечной энергетики был одним из предметов разногласий. Сенатор-демократ от Род-Айленда Шелдон Уайтхаус заявлял, что вопрос возвращения к обычному порядку рассмотрения таких проектов оставался нерешенным. Неизвестно, повлияет ли последний шаг администрации на продвижение законопроекта, который законодатели ожидают рассмотреть на сессии Конгресса после выборов в этом году.

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