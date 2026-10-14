Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zwróciła się do sądu federalnego o zgodę na ponowne rozpatrzenie wcześniejszego zatwierdzenia niemal ukończonego morskiego projektu wiatrowego Revolution Wind u wybrzeży Rhode Island. Jak podaje The Hill, w piątek rząd złożył do sędziego Royce’a Lambertha wniosek o możliwość ponownej oceny, czy wcześniejsze zatwierdzenie projektu było uzasadnione.

Argumenty administracji

We wniosku administracja powołała się na potencjalny umiarkowany lub znaczący negatywny wpływ farmy wiatrowej na inne sposoby wykorzystania obszaru morskiego. Revolution Wind znajduje się u wybrzeży Rhode Island. Oczekuje się, że projekt będzie dostarczał energię elektryczną do około 350 tys. gospodarstw domowych w stanach Rhode Island i Connecticut.

Wniosek rządu złożono w sprawie, w której różne osoby fizyczne i organizacje zaskarżyły zatwierdzenie projektu w 2024 roku. The Hill określa ten krok jako kontynuację działań administracji przeciwko energii odnawialnej, przede wszystkim wiatrowej.

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Negocjacje w sprawie ustawodawstwa infrastrukturalnego

Zwrócenie się do sądu nastąpiło w czasie, gdy administracja pracowała z Demokratami nad porozumieniem dotyczącym przyspieszenia realizacji projektów energetycznych i infrastrukturalnych. W ubiegłym miesiącu Demokraci i Republikanie w Senacie oświadczyli, że osiągnęli porozumienie w sprawie projektu ustawy mającego przyspieszyć budowę obiektów energii odnawialnej i paliw kopalnych poprzez ograniczenie niektórych ustaw i przepisów środowiskowych.

Podczas negocjacji podejście administracji Trumpa do projektów energii wiatrowej i słonecznej było jednym z przedmiotów sporu. Demokratyczny senator z Rhode Island Sheldon Whitehouse stwierdził, że kwestia powrotu do zwykłego trybu rozpatrywania takich projektów pozostawała nierozstrzygnięta. Nie wiadomo, czy ostatni krok administracji wpłynie na postępy projektu ustawy, który ustawodawcy spodziewają się rozpatrzyć podczas sesji Kongresu po tegorocznych wyborach.

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