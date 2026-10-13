Tajwańska Komisja Bezpieczeństwa Jądrowego 24 września zatwierdziła wstępny plan przywrócenia pracy elektrowni jądrowej Maanshan w powiecie Pingtung. Plan złożyła w marcu spółka energetyczna Taiwan Power Co; rozpatrzono go w trzech rundach i zgłoszono do niego 589 uwag, podaje Taipei Times.

Taiwan Power Co musi teraz wykonać prace przewidziane w planie oraz przeprowadzić własne kontrole stanu urządzeń, a także odporności elektrowni na promieniowanie i wstrząsy sejsmiczne. Następnie spółka ma przedstawić wyniki komisji, która przeprowadzi dalsze rozpatrywanie i kontrole na miejscu. Minister gospodarki Kung Ming-hsin wskazał rok 2028 jako najwcześniejszy możliwy termin ponownego uruchomienia, podczas gdy Komisja Bezpieczeństwa Jądrowego nie wyznaczyła konkretnej daty.

Spór o ocenę środowiskową

Tajwańskie Ministerstwo Środowiska uważa, że do przedłużenia eksploatacji lub ponownego uruchomienia elektrowni jądrowej nie jest potrzebna ocena środowiskowa. Resort zaznacza, że obowiązujące przepisy wymagają takiej procedury przy budowie elektrowni jądrowej, dodawaniu bloków energetycznych lub jej wycofywaniu z eksploatacji, ale nie wspominają o odnowieniu licencji.

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Organizacje ekologiczne kwestionują taką interpretację. Badacz Green Citizens’ Action Alliance Lin Chien-yen oświadczył, że ustawa o ocenie oddziaływania na środowisko obejmuje rozwój energetyki jądrowej i innych rodzajów energetyki. Według jego argumentacji po wygaśnięciu licencji operator musi uzyskać nową licencję, ważną do 20 lat, a zatem procedura powinna zostać oceniona zgodnie z prawem obowiązującym w dniu złożenia wniosku.

Możliwe zaskarżenie do sądu

Profesor Instytutu Prawa Nauki i Technologii Narodowego Uniwersytetu Tsing Hua, Kao Ming-chih, uważa, że kontrola w celu odnowienia licencji już obejmuje ocenę skutków środowiskowych, ale odbywa się poza procedurą określoną w ustawie o ocenie środowiskowej. Jego zdaniem sąd może nie uznać takiej kontroli za zastępstwo formalnej procedury środowiskowej.

Green Citizens’ Action Alliance, Citizen of the Earth Taiwan i 32 inne organizacje 29 września podkreśliły, że zatwierdzenie wstępnego planu nie jest zezwoleniem na ponowne uruchomienie elektrowni. Wezwały do zaangażowania w ocenę bezpieczeństwa geologów, sejsmologów i specjalistów medycyny ratunkowej. Według oceny sojuszu Taiwan Power Co może potrzebować od dwóch do pięciu lat pracy przed kolejnym rozpatrzeniem sprawy przez komisję.

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