We Francji dyrektorka generalna spółki energetycznej Engie Catherine MacGregor ostrzegła, że rewizja kontraktów dotyczących projektów energii odnawialnej może zagrozić przyszłym inwestycjom. Powiedziała o tym podczas szczytu Politico poświęconego konkurencyjności w Paryżu, informuje Politico Europe.

Ostrzeżenie dla inwestorów

Według MacGregor rządy nie powinny zmieniać polityki energetycznej i celów dekarbonizacji, jeśli chcą przyciągać inwestorów. Stwierdziła, że bez zaufania inwestowanie jest niemożliwe.

W projekcie budżetu Francji na 2027 rok premier Sébastien Lecornu zaproponował rewizję szeregu kontraktów w sektorze energii odnawialnej. Argumentował, że subsydia na zielone projekty energetyczne, w tym panele słoneczne, stanowią znaczne obciążenie finansowe dla państwa.

MacGregor podkreśliła, że dla inwestorów lokujących środki w projektach energetycznych w długiej perspektywie zaufanie ma kluczowe znaczenie. Jej zdaniem kontrakt musi być realizowany.

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Presja budżetowa i dekarbonizacja

Pogarszający się stan finansów publicznych stał się jedną z głównych kwestii politycznych we Francji przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Rząd prezydenta Emmanuela Macrona szuka sposobów na ograniczenie wydatków, aby zmniejszyć deficyt budżetowy prognozowany na poziomie 5,4% produktu krajowego brutto.

Na szczeblu UE drugiej kadencji przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen towarzyszy polityczny sprzeciw wobec kluczowych zielonych inicjatyw bloku, w tym zakazu silników spalinowych od 2035 roku oraz systemu handlu emisjami.

MacGregor uważa, że kurs UE na dekarbonizację tworzy dla inwestorów potrzebne warunki do długoterminowego planowania. Broniła również konkurencyjności energii odnawialnej, wskazując, że przy odpowiedniej organizacji i zwiększeniu skali takie projekty umożliwiają lokalną i szybką produkcję energii, zwłaszcza przy wysokich cenach gazu.

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